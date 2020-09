Meedia: Torino Juventus asus jahtima Luis Suarezt

Kohaliku meedia andmetel soovib Juventuse uus peatreener Andrea Pirlo saada lahti 32-aastasest Gonzalo Higuainist. Algselt plaanis itaallane tema asemele tuua AS Roma ründeässa Edin Džeko. Bosnia ja Hertsegoviina koondislase üleminek on aga jäänud seisma, sest Džeko leivaisa pole omakorda suutnud saada kokkuleppele Napoli ründaja Arkadiusz Milikule, kelles nähakse Romas asendust bosnialasele.

Viimaste teadete kohaselt on Pirlo ja Co suunanud nüüd pilgud Barcelona ridadesse kuuluva Suareze poole, kelles enam Barcelonas tulevikku ei nähta. Nimelt andis Kataloonia klubi uus peatreener Ronald Koeman hiljuti uruguailasele teada, et Suarez tema plaanidesse ei kuulu, ehkki mängijal on klubiga veel ühe aasta võrra lepingut järel. Väidetavalt on Juventus juba Suarezega läbirääkimistesse asunud.

2014. aastal Barcelonaga liitunud Suarez on Kataloonia suurklubi eest löönud 283 kohtumisega 198 väravat. Ta on tulnud klubi särgis neljakordseks Hispaania meistriks ja neljakordseks karikavõitjaks. Aastal 2015 aitas ta koduklubi Meistrite Liiga võiduni.