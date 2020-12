Meedia: raskustes Barcelona soovib miljonite eurode säästmise nimel kuulsast brasiillasest lahti saada

Põhjuseks on ikka raha. Barcelona maksis tunamullu jaanuaris Coutinho ees Liverpoolile 115 miljonit eurot, kuid boonustega võib summa ulatuda kuni 155 miljoni euroni. Nüüd ongi Liverpool lähedal kopsakale boonusrahale.

Nimelt peab Barcelona tasuma Liverpoolile 19,7 miljonit eurot, kui Coutinho jõuab Kataloonia klubi särgis saja mänguni. Praegu on brasiillasel kirja 90 kohtumist.

Hispaania väljaanne Sport kirjutab, et koroonapandeemia tõttu suurtes majandusraskustes olev Barcelona loodab nüüd esimesel võimalusel Coutinho maha müüa, et säästa pea 20 miljonit eurot. Väidetavalt on Barcelona valmis Coutinho maha müüma 49 miljoni euro eest, mis on vähem kui pool sellest summast, mille nad ise kaks aastat tagasi poolkaitsja eest maksid.

Coutinho pole Barcelonas suutnud end veel põhitegijate sekka mängida. Möödunud hooaja veetis poolkaitsja laenul Müncheni Bayerni ridades. Käimasoleval hooajal on tal kirjas kõikide sarjade peale 12 kohtumist, mille jooksul on ta löönud kolm väravat ning andnud kaks resultatiivset söötu.