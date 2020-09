Meedia: PSG-st järgmisel suvel lahkuv Kylian Mbappe on leidnud uue sihtpaiga

Madridi Real plaanib välja vahetada 22-aastase serblase Luka Jovici, kes mullu suvel Hispaaniasse siirdus. 60 miljoni euro eest Reali palgatud tipuründaja arvele jäi mullusel hooajal 28 mänguga kõigest kaks väravat.

Nüüd loodabki Real tuua võistkonda uue noore ründetähe, kellega loodetakse tulevik pikemaks ajaks siduda. Eurospordi Hispaania portaali teatel on Mbappe juba andnud Realile mõista, et soovib järgmisel suvel nendega liituda.

The Sunday Times kirjutas juba septembri keskpaigas, et 21-aastane Mbappe teatas PSG-le, et tänavune hooaeg jääb tema jaoks Prantsusmaa meistri juures viimaseks.

Mbappe siirdus 2017. aastal Monacost PSG-sse laenulepingu alusel. Aasta hiljem ostis pealinnaklubi mehe 180 miljoni euro eest endale. Prantslane on PSG särgis pidanud 126 kohtumist ja löönud 91 väravat. Ta on tulnud PSG-ga kolmekordseks Prantsusmaa meistriks ning võitnud mitmeid väikseimaid kohalikke karikaid. Tänavu aitas ta koduklubi esmakordselt Meistrite Liiga finaali.