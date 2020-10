Meedia: Manchester City asub sümboolse summa eest Lionel Messit jahtima

Mäletatavasti tahtis argentiinlane suvel Barcelonast lahkuda, kuid klubi nõudis Messi eest 700 miljoni euro suurust üleminekutasu. Messi ei soovinud aga klubi vastu kohtusse minna ning otsustas jääda veel üheks hooajaks Barcelonasse.

Messit seostati suvel nii Pariisi Saint-Germaini kui Milano Interiga, kuid peamiseks kosilaseks peeti Manchester Cityt. Daily Star kirjutab, et City eesotsas peatreeneri Pep Guardiolaga on jätkuvalt Messist huvitatud ning nad on valmis jaanuaris taas argentiinlase eest pakkumist tegema. Väidetavalt on City valmis Barcelonale maksma 15 miljonit naela. 15 miljonit tundub 700 miljoni euro suuruse väljaostuklausli kõrval kommiraha, aga tasub meeles pidada, et 2021. aasta suvel saab ründeäss lahkuda Barcelonast juba tasuta.

Messi ja Barcelona olid viimati võistlustules laupäeva õhtul, kui võõrsil kaotati üllatuslikult 0:1 Getafele. Hispaania kõrgliigas hoiab Barcelona üheksandat kohta. Liidrist Madridi Realis jäädakse maha kolme punktiga, kuid pealinnaklubil on üks mäng ka rohkem peetud.