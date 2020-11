Meedia: Madridi Realis rahulolematu poolkaitsja soovib liituda Evertoniga

Isco pole Realis peatreeneri Zinedine Zidane käe all enam pikalt põhikoosseisu kuulunud. Pärast suvel saadud hüppeliigesevigastusest taastumist on ta sel hooajal platsile pääsenud vaid viies kohtumises. Viimati mängis ta laupäeval kohalikus kõrgliigas Huesca vastu, kui sai kirja 30 minutit. Varasemad kolm kohtumist pidi ta pingilt vaatama.

Nädala alguses kurtis ka Isco ise vähese mänguaja üle, kritiseerides just Zidane'i. "Kui ta mind välja võtab, teeb ta seda 50. või 60. minutil, vahel isegi poolajal," rääkis Isco. "Kui mind sisse on vaja panna, siis teeb ta seda 80. minutil."

Nüüd kirjutab Briti väljaanne Mirror, et hispaanlane soovibki meeskonnast lahkuda. Iscot seostatakse peamiselt Premier League'i klubi Evertoniga. Evertonis ootaks poolkaitsjat ees mitu tuttavat nägu. Peatreener Carlo Ancelotti juhendas Reali aastatel 2013-2015 ja mäletatavasti liitus alles sel suvel klubiga ka James Rodriguez, kes oli Madridis samuti mänguaja leidmisega hädas.

Väidetavalt on ka Real ise valmis laskma Iscol lahkuda. Esialgu loodetakse poolkaitsja saata jaanuaris pooleks hooajaks laenule, et seejärel teine klubi järgmisel suvel mehe juba päriseks endale ostaks. Mirrori andmetel loodab Real lõpuks Isco eest teenida vähemalt 18 miljonit naela.

Kokku on varem Malagas ja Valencias mänginud Isco Reali eest pallinud 212 mängus ja löönud 36 väravat. Ta on Reali särgis võitnud muu hulgas kaks Hispaania meistritiitlit, neli Meistrite Liiga karikat ja ühe Copa del Rey karika. Kokku on ta klubiga võitnud 16 tiitlit.