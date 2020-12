Meedia: Londoni Arsenal jahib Madridi Realis põlu alla sattunud poolkaitsjat

Arsenali jaoks on tänavune hooaeg Premier League'is alanud keeruliselt. 14 mänguga on neil kirjas koguni kaheksa kaotust, millest rohkem on vaid West Bromil ja Sheffield Unitedil.

The Sun kirjutab, et peatreener Mikel Arteta soovib võistkonda täiendada hispaanlasest poolkaitsja Iscoga. 28-aastane hispaanlane pole juba pikalt kuulunud Realis põhitegijate sekka.

Käimasoleval hooajal on ta kõigi sarjade peale saanud kirja kümme kohtumist, kuid enamuses neist on ta platsile pääsenud pingilt. Värava- ega sööduarvet Isco veel sügisel avanud pole.

"Isco on tähtis mängija. On tõsi, et ta pole palju mängida saanud ning ma ei anna talle võimalust näidata, missugune mängija ta on," kommenteeris hiljuti Isco olukorda Reali peatreener Zinedine Zidane. "Ta peab töötama selle nimel, et uut võimalust saada."

Marca kirjutab, et Real on avatud võimalusele lasta Iscol klubi vahetada ning on valmis teistega läbirääkimistesse asuma.

2013. aastal Realiga liitunud Isco on tulnud kahekordseks Hispaania meistriks ja neljakordseks Meistrite Liiga võitjaks.