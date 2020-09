Meedia: Lionel Messi üleminekusaaga võib juba täna saada lõpplahenduse

Kolmapäeval saabus Barcelonasse mängumehe isa Jorge Messi, kes on ühtlasi poja agent. Argentiinlane kohtus FC Barcelona presidendi Josep Maria Bartomeuga, et pidada läbirääkimisi Messi lahkumise osas. Peamiseks probleemiks on küsimus selle üle, kuidas jõuda kokkuleppele üleminekusummas.

Kui seni peeti Messit lahkumist vägagi tõenäoliseks, siis Argentinast tulevate teadete kohaselt võib mängija siiski jätkata veel ühe hooaja Barcelonas. Jorge Messi ja Bartomeu kohtumine kolmapäeva õhtul kestis 90 minutit, mille jooksul ühelegi lõplikule otsusele ei jõutud. Küll aga kirjutab Argentina väljaanne TyC Sports, et Barcelonal õnnestus agendist isa ümber veenda jätkamise osas ning nüüd palutakse tal sama teha enda pojaga.

Portaali teatel on "90% tõenäoline, et Messi jätkab Barcelonas" ning argentiinlase lõplik otsus selle kohta peaks saabuma neljapäeval. Väidetavalt plaanib argentiinlane jääda kuni lepingu lõppemiseni Barcelonasse, et ta saaks järgmisel suvel klubist tasuta lahkuda.

Kohtumise järel andis lühikommentaari ka Jorge Messi, kes teatas siiski, et tema pojal on keeruline Barcelonasse jääda. Küll aga ei kinnitanud ta, et Messi ikkagi lahkub. "Ei tea, ma ei tea midagi," vastas ta antud küsimusele.