Meedia: Lionel Messi on leidnud omale uue koduklubi

Sellise informatsiooniga tuli välja prantslasest jalgpalliajakirjanik Daniel Riolo. "Lionel Messi mängib järgmisel aastal PSG-s. Ma räägin väga tõsiselt, Messi mängib järgmisel aastal PSG-s," teatas Riolo RMC Sport eetris.

Kas Riolo andmed osutuvad tõeseks, näitab juba aeg. Küll aga räägib PSG kasuks asjaolu, et nad on üks väheseid Euroopa klubisid, mis saaksid Messi palkamist endale lubada. Lisaks ootab Prantsusmaa klubis ees argentiinlase endine tiimikaaslane Neymar.

Brasiilia vutitäht teatas alles nädala keskel, et sooviks väga argentiinlasega taas koos mängida. "Kõige rohkem tahan taas Messiga koos mängida, et saaksin nautida temaga koos väljakul olemist," rääkis Neymar ESPN-ile pärast kolmapäeval saadud 3:1 võitu Manchester Unitedi üle. "Kindlasti peame järgmisel aastal selle teoks tegema."

Prantsusmaa meedia teatel on Neymar ja Co andnud PSG-le mõista, et nad soovivad Messit järgmisel hooajal enda ridades näha. Väidetavalt tegi Neymar juba sel suvel selle osas lobitööd.

"Neymar tegi sel suvel kõik selleks, et Messi Pariisi tuleks. Ta rääkis Messile, et oleks selle üle väga õnnelik ning lisas, et klubi on end pärast tema saabumist ümbers struktureerinud," rääkis Neymarile lähedal seisev allikas väljaandele RMC Sport. "Messi kõhkles, aga mõtles selle peale. Neymar tahab temaga väga koos mängida, aga tehing on keeruline, sest kõik tahavad Messit."

Mäletatavasti soovis Messi juba sel suvel klubist lahkuda, kuid Barcelona pani sellele käe ette. Nimelt polnud klubi nõus argentiinlasel tasuta minna laskma. Mängija ainus võimalus oli minna Barcelona vastu kohtusse, kuid seda ta teha ei soovinud. Suvel seostati argentiinlast enim aga Manchester Cityga. Messi praegune leping Barcelonaga lõppeb 2021. aasta suvel.