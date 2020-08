Meedia: Cristiano Ronaldo kaalus Juventusest lahkumist

Väljaande France Football andmetel polnud Ronaldo rahul Juventuse esitlustega hooaja esimeses pooles ning suureks tõrvatilgaks oli oktoobrikuine Meistrite Liiga kohtumine Moskva Lokomotivi vastu, mille Juventus koduväljakul "vaid" 2:1 võitis. Kusjuures võidu tõid Paulo Dybala tabamused vastavalt 77. ja 79. minutil. Kuigi Juventus noppis võidu, polnud mängutase selline, mida Ronaldo oleks soovinud näha.

Rahulolematu Ronaldo olevat huvi tundnud Pariisi Saint-Germaini vastu. Nimelt soovis portugallane mängida koos kahe vutitähe Neymari ja Kylian Mbappega. France Footballi teatel oli Ronaldo üleminek juba "vägagi tõenäoline", kuid siis tuli vahele koroonaviiruse pandeemia, mis kogu jalgpallimaailma pea peale pööras.

Nüüdseks tundub, et Ronaldo on siiski eluga Torinos rahul. Alles hiljuti kindlustasid Ronaldo ja Co järjekordse Itaalia meistritiitli. Lisaks ollakse võistlustules Meistrite Liigas, kus Juventus kaheksandikfinaali avamängu Lyonile mõnevõrra üllatuslikult 0:1 kaotas. Isiklikus plaanis on Ronaldol käsil võimas hooaeg. Senise 45 kohtumisega on tal kirjas 35 tabamust ja seitse resultatiivset söötu.