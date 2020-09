Meedia: Barcelonast lahkuv Luis Suarez liitub klubi ühe põhirivaaliga

33-aastasel Suarezel on küll veel Barcelonaga kehtiv leping järgmise aasta suveni, kuid augustis klubi peatreeneriks saanud Ronald Koeman andis koheselt uruguaylasele märku, et mees tema plaanidesse ei kuulu. Ründetähte seostati pikalt Itaalia hiiu Torino Juventusega, kuid nüüd tundub, et mehe karjäär jätkub ikkagi Hispaanias.

Väljaande Mundo Deportivo teatel on Suarezest vägagi huvitatud Madridi Atletico ning klubi on juba mängijaga ülemineku osas ka kokkuleppele jõudnud. Väidetavalt on nii klubi tegevjuht Miguel Angel Gil Marin kui ka peatreener Diego Simeone olnud juba mõnda aega Suarezega aktiivselt suhtluses. Pealinnaklubi on valmis kogenud ründajale pakkuma kahe aasta pikkust lepingut.

2014. aastal Barcelonaga liitunud Suarez on Kataloonia suurklubi eest löönud 283 kohtumisega 198 väravat. Ta on tulnud klubi särgis neljakordseks Hispaania meistriks ja neljakordseks karikavõitjaks. 2015. aastal aitas ta koduklubi Meistrite Liiga võiduni.