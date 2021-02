Meedia: Barcelona on Messile võlgu üle 63 miljoni euro

Hispaania meedia teatel oleks Barcelona pidanud jaanuari lõpuks maksma Messile 72 miljonit eurot. Sellest summast suutis klubi tasuda aga 8,5 miljonit. Seega on Barcelona argentiinlasele võlgu veel 63,5 miljonit eurot.

Pikemat aega rahalistes raskutes olev Barcelona sõlmis mõni nädal tagasi mängijatega kokkuleppe, mille kohaselt saavad mängijad töötasu kätte, kuid seda pikema aja jooksul. Nii säästis klubi esialgu 172 miljonit eurot.

Messi on Barcelonas mõistagi suurima sissetulekuga pallur. Alles möödunud nädalavahetusel avalikustas kohalik päevaleht El Mundi argentiinlase lepingu üksikasjad. Selle kohaselt kasseerib argentiinlane nelja hooaja jooksul (2017-2021) kokku 555 237 619 euro suuruse brutotulu.

Ainuüksi lepingu sõlmimise tasu on sellest 115,225 miljonit eurot. Lepingus on kajastatud veel rida boonuseid, millest üks on iga-aastane lojaalsusboonus summas 77 miljonit eurot.

FC Barcelona tegi pühapäeval avalduse, milles väitis kategooriliselt, et neil pole mingit süüd, et leping sellisel kujul avalikkuse ette jõudis. Ühtlasi teatas Kataloonia suurklubi, et võtab El Mundo vastu tarvitusele juriidilised meetmed.