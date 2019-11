Mbappe ema kinnitas, et jalgpallitäht ei pikenda PSG-ga lepingut

20-aastast Mbappet seostati juba suvel suure üleminekuga, kuid tehinguni ei jõutud ja ründetäht jäi Prantsusmaa meistermeeskonda.

Nüüd kirjutab Prantsuse meedia, et Mbappe ema ja tema agent on välja lobisenud, et poeg ei kavatse PSG-ga uut lepingut sõlmida. Tema senine kontraht lõppeb kahe ja poole aasta pärast.

Kuigi Mbappet on tänavu seganud vigastused, on ta näidanud head mänguvormi ja löönud 11 mänguga kokku üheksa väravat.

Ilmselt tuleb Madridi Realil Mbappe hankimiseks maksta vähemalt 200 miljonit eurot.

Reali ründeliin loodab hetkel endiselt vanameister Karim Benzemale, kes saab järgmisel kuul 32-aastaseks. Suvel Frankfurdi Eintrachtist hangitud Luka Jovic on 11 mänguga jõudnud sihile vaid korra.