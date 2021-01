Mauricio Pochettino debüüt PSG peatreenerina lõppes pettumusega

Kodus mänginud Saint-Etienne läks 19. minutil Romain Hamouma väravast kohtumist juhtima. PSG 20-aastane ründaja Moise Kean viigistas juba kolm minutit hiljem seisu ning rohkem väravaid kohtumises ei löödudki.

Kuigi palli valdamise protsent oli PSG kasuks koguni 69% - 31%, tegid pealelööke rohkem võõrustajad (11:10). Ka raamide vahele sai Saint-Etienne kirja rohkem lööke - 5:4.

"Loomulikult olen natuke pettunud, sest oleme PSG. Me peame võitma," kommenteeris debüüdi järel Pochettino portaali Goal.com vahendusel. "Kuid kolme päevaga oli meil vähe aega ettevalmistumiseks. Peame paljude asjade kallal töötama, et edasi areneda. See ei ole tulemus, mida tahtsime, aga on selge, et Saint-Etienne väärib seda."

PSG jätkab Ligue 1-s teisel kohal, jäädes Lyonist maha kolme silmaga. Lyon sai kolmapäeva õhtul raske 3:2 võidu Lensi üle. Kaks väravat lõi võitjate kasuks Hollandi jalgpalliäss Memphis Depay.

