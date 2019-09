Manuel Neuer avaldas põhjuse, mis on aidanud pikalt maailma tipptasemel mängida

Neuerit on viimastel aegadel kimbutanud vigastused ning hooajal 2017/2018 tegi ta Bundesligas kaasa vaid kolmes kohtumises, aga on vaatamata sellele suutnud säilitada esiväravavahi koha nii koondises kui klubis.

"Raske on leida motivatsiooni, kui sind ei vajata enam ja sa ise ka seda tunned," rääkis kogenud sakslane. "Kui tead, et kaaslased vajavad sinu kogemusi, siis see mõjub sütitavalt."

"Ma tunnen, et mind vajatakse veel koondises ja kõik on minu kohaloleku üle õnnelikud. Loomulikult on selge, et pean seda veel oma mänguga tõestama," jätkas Neuer. "Armastus jalgpalli vastu on see, miks olen nii pikalt mänginud. Mulle pakub jätkuvalt suurt rõõmu palliväljakul olemine. Olen küll 33-aastane, aga tunnen, et suudan alati edasi areneda."

Neuer lisas, et loodab mängida nii pikalt kui tervis lubab. "Nooremana ei pidanud nii palju pingutama, et vormis olla. Olukord on muutumas ja olen seda juba märganud. Pean tähelepanelikumalt nüüd teatud asjadele keskenduma."