ManCity legend lahkub klubist, asemele soovitakse tuua Madridi Reali tähtmängija

Hispaania koondislane liitus City'ga 2010. aastal Valenciast. Kuna Silva mängib City keskväljal endiselt olulist rolli, siis vajab meeskond talle peagi asendajat. Hispaania ja Inglismaa meedia teatel on City peatreener Pep Guardiola selles suunas juba samme teinud.

Madridi Reali telgitagustega hästi kursis olev ajaleht Marca teatas, et City on silma peale pannud Reali ründavale poolkaitsjale Iscole.

27-aastane Isco liitus Realiga 2013. aastal Malagast ning on seejärel kuulunud võistkonna põhitegijate sekka. Hispaaniast tulnud teadete kohaselt kuulub ta ka edaspidi peatreener Zinedine Zidane'i plaanidesse. Siiski on Madridi klubil vaja mängijaid ka müüa, kuna sel suvel on uute meeste hankimiseks kulutatud ligemale 300 miljonit eurot.

Marca teatel oleks Real valmis Iscost loobuma 80 miljoni euro eest.