Manchester Unitedist lahkunud Lukaku: ma polnud ainus, kes halvasti mängis, aga nad vajasid patuoinast

Lukaku kritiseeris saates Unitedi fänne ja inglise meediat. "Nad pidid leidma kellegi, keda süüdistada. Tõstan oma käed üles ja ütlen ausalt, ma ei olnud enda arust ainus, kes eelmise hooaja kehvasti mängis."

"Mitmed meie pallurid mängisid väga halvasti, aga keegi pidi olema patuoinas," jätkas belglane. "Kogu aeg toodi välja kas mind, Paul Pogbat või Alexis Sanchezt. Meist kolmest ainult räägitigi. Kogu olukord oli s**t. Unitedil on nii palju potentsiaali teha midagi suurt. Meil oli väga palju talendikaid mängijad, aga ainult talendist ei piisa. Vaja on meeskond üles ehitada."

Belglane lisas, et ei mõista, miks klubis läks tal kehvasti, aga koondises kõik sujus. "Tean, et paljud inimesed ei pea mind Unitedi süsteemi sobivaks. Mind ajas naerma olukord, et klubis läks kõik s****ti, aga koondises oli hästi. Belgia koondises mängime sarnase stiiliga nagu Unitedis, aga seal läheb mul edukalt. Kas asi oli ikka minus?"

Lukaku veetis Manchesteris viimased kaks hooaega ning sai 96 mänguga kirja 42 väravat. Milano Inter pidi tema mängijaõiguste eest välja käima 65 miljonit eurot.