Manchester Unitedis põrunud jalgpallitäht: tahtsin sealt pärast esimest treeningut lahkuda

31-aastane Sanchez siirdus Londoni Arsenalist Unitedisse 2018. aasta jaanuaris. Seal ta aga läbilööki teha ei suutnud ning 45 kohtumisega jäi tema arvele viis tabamust.

"Esimesel treeningul mõistsin palju asju. Tulin koju ja küsisin oma perekonnalt ning mänedžerilt, kas mul on võimalus leping lõpetada ja tagasi Arsenali minna," meenutas Sanchez Unitedisse saabumist. "Midagi mulle ei sobinud, kuid olin juba lepingule alla kirjutanud."

"Kuud möödusid, kuid tunne jäi ikka samaks. Me polnud toona tiimina ühtsed," jätkas tšiillane, kes kritiseeris seejärel meediat. "Ajakirjanikud rääkisid ilma millestki teadmata ja see tegi haiget. Ka endised mängijad võtsid sõna, ehkki neil polnud aimugi, mis klubis toimus."

"Ma kritiseerin ka ennast ja oleksin pidanud mängima paremini, kuid mind süüdistati alati hädades," tõdes Sanchez.

Möödunud hooaja veetis ründaja laenul Milano Interis. Tänavu suvel liitus ta juba pikemaajalise lepingu alusel Interiga.

"Soovime talle kõike paremat. Ta on tippmängija, keda tahame näha oma parimal tasemel," rääkis ülemineku järel Unitedi loots Ole Gunnar Solskjaer. "Mis tahes põhjusel me ei näinud siin tema parimat taset, kuid ta on tippmängija ja soovime talle ainult head."