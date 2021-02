Manchester United ja Milan loositi Euroopa liigas vastamisi

Kahe gigandi vastasseis tähendab, et Old Traffordile saab naasta Unitedi eksründaja Zlatan Ibrahimovic, kes on tänavu löönud Milani eest koduliigas 13 mänguga kokku juba 14 väravat.



Arsenal läheb loosi tahtel vastamisi kreeklaste Olympiakosega, Tottenham mängib Horvaatia tippklubi Zagrebi Dinamoga.

Ukraina suurklubid Kiievi Dünamo ja Donetski Šahtar kohtuvad loosi tahtel vastavalt Villarreali ja AS Romaga.

Kaheksandikfinaald peetakse 11. ja 18. märtsil.

Euroopa liiga 1/8-finaalide paarid:

Ajax - BSC Young Boys

Kiievi Dünamo - Villarreal

AS Roma - Donetski Šahtar

Olympiakos - Arsenal

Zagrebi Dinamo - Tottenham

Manchester United - AC Milan

Praha Slavia - Glasgow Rangers

Granada - Molde