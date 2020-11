Manchester City loobus kahel põhjusel Lionel Messi jahtimisest

Mäletatavasti soovis argentiinlane tänavu suvel klubist lahkuda, kuid Barcelona ei olnud nõus Messil tasuta minna laskma. Suurklubidest seostati meest enim Manchester Cityga. Argentiinlase leping Barcelonaga lõppeb järgmise aasta suvel.

Hiljuti said kuulujutud hoogu juurde, sest City teatas, et Pep Guardiolaga on lepingut kahe hooaja jagu pikendatud. Just Barcelona endist juhendajat Guardiolat on peetuks üheks peamiseks põhjuseks, mis võiks Messi Inglismaale meelitada.

Hispaania jalgpalliekspert Semra Hunter sõnas aga Sky Sportsile, et City on loobunud Messi palkamisest. "Üks asjaga lähedalt seotud isik avaldas mulle, et City ei kavatse Messi eest pakkumist teha. Praeguse seisuga on see uks suletud," sõnas Hunter.

Hunteri andmetel on selleks kaks põhjust: Messi vanus (33) ja finantsiline olukord. "Tal on ees karjääri viimased aastad ning praegu palkaks klubi Messi, kes on erinev võrreldes sellega, mida oleme Barcelonas viimased 17 aastat näinud," jätkas hispaanlanna. "Samamoodi on asjaga seotud raha. Ehkki Messi saaks klubiga tasuta liituda, on tema palk astronoomiliselt kõrge: ta teenib aastaga ligi 100 miljonit eurot. See on igale klubile koorem, eriti praeguse globaalse pandeemia abil."

Ka City loots Guardiola on andnud mõista, et soovib näha Messit jätkamas Barcelonas. "Tahan, et ta oma karjääri seal lõpetab. Barcelona fännina sooviksin just seda," rääkis hispaanlane.