Madridi Realis on asjad halvad: kaks kuud tagasi 70 miljoni eest ostetud ründajast tahetakse juba lahti saada

Madis Kalvet reporter RUS

Luka Jovic. Foto: Maffia/UK Sports Pics/SIPA, Maffia/UK Sports Pics/SIPA/Scanpix

Madridi Reali jalgpalliklubi probleemidest on sel suvel palju kirjutatud. Üleminekuturul on saatnud neid mitu äpardust. Esmalt ei suudetud lahti saada Gareth Bale'ist ja seejärel ei suudetud osta Paul Pogbat. Lisaks on ka sõpruskohtumised läinud üle kivide ja kändude. Nüüd kirjutatakse, et peatreener Zinedine Zidane tahab lahti saada kaks kuud tagasi ostetud ründajast Luka Jovicist.