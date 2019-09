Madridi Realiga seostatud Mourinho andis ajakirjanikele geniaalse vastuse

Pärast seda, kui Real kaotas Meistrite Liigas PSG-le 0:3, hakati meedias spekuleerima, et Zinedine Zidane`i valitsemisaeg võib peagi otsa saada.

Kui Hispaania telekanali Cuatro ajakirjanik küsis Mourinholt, kas ta oleks valmis Reali naasma, teatas portugallane: "Ma ei tahaks naasta, sest Realil on juba peatreener ja ma ei saa juhendada klubi, millel on treener. Tihti räägitakse, et klubisid tuleb austada, kuid see käib ka treenerite kohta. Ma loodan, et Zidane`il läheb kõik hästi."

Mourinho juhendas Reali aastatel 2010-2013 ning juhtis klubi korra Hispaania meistriks ja korra Hispaania karikavõitjaks. Viimati töötas portugallane Manchester Unitedis, kust ta eelmise hooaja keskel vallandati.