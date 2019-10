Madridi Reali väravavahti tabas Meistrite liiga mängul kaotusseisus paanikahoog?

Seejärel on meedias ringi liikunud erinevad spekulatsioonid Courtoisi tervisliku seisundi kohta. Hispaania meedias on palju kirjutatud, et belglast tabas kohtumise ajal paanikahoog ning see oli ka vahetuse põhjuseks.

Nüüd on Real teinud Courtoisi osas ametliku avalduse ning nende sõnul mingit paanikahoogu ei olnud. „Meie mängijal ei ole kunagi diagnoositud paanikahoogu ja kõik sellised väited on valed,“ teatas Real.

Real lisas veelkord, et Courtoisil oli tõsised kõhuprobleemid ning teda vaevas ka vedelikupuudus.

Nii Madridi klubi kui ka võistkonna peatreener Zinedine Zidane teatasid, et Courtois on praegu paranemas ning ta allub ravile hästi.

Real tuleb taas väljakule laupäeval, kui Hispaania liigas minnakse koduväljakul vastamisi Granadaga.