Madridi Reali tippmängijaid tabab suur palgakärbe, kuid nende seis on võrreldes FC Barcelonaga palju parem

Reali president Florentino Perez ja klubi kapten Sergio Ramos leppisid eelnevalt küll kokku, et mängijate palkade kallale ei minda, kuid nüüd ei ole siiski teist võimalust.

Ajalehe El Paisi teatel on Reali palgal kokku 800 inimest ning kulude kontrolli alla saamiseks peavad palgakärpega leppima tiimi suurima teenistusega mängijad. Reali suurima töötasuga mängijateks on Eden Hazard ja Gareth Bale, kes pistavad nädalas taskusse ligemale 500 000 eurot.

Võrreldes suure rivaali Barcelonaga on Real aga tunduvalt paremas seisus. Kui Kataloonia klubi võlg on koguni 200 miljonit eurot, siis Realil on vastav näitaja umbes 25 miljonit eurot. Lisaks kulutab Barcelona mängijate palkadele tunduvalt rohkem. Barcelona kulutab eelarvest ligemale 80 protsenti jalgpallurite palkadeks. Realil on see näitaja alla 50 protsendi.

Barcelona vähendas kõikide mängijate palka 70 protsendi võrra.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!