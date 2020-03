Madridi Reali staar pages karantiinist Serbiasse tüdruksõbra sünnipäevale

Serbia meedia on veendunud, et 22-aastane Jovic lendas nädala alguses Belgradi oma tüdruksõbra Sophia Milosevici sünnipäeva tähistama. Reali klubi teatas täna, et mehele anti kodumaale minemiseks luba, kuid ta olevat seda palunud meditsiinilistel põhjustel.

Reali meeskond peab karantiinis istuma, kuna positiivse koroonaviiruse proovi andis eelmisel nädalal klubi ameeriklasest korvpallur Trey Thompkins.

Eilsel pressikonverentsil võttis Jovici teemal sõna ka Serbia peaminister Ana Brnabic. "Meil on negatiivne näide meie oma jalgpallistaaride näol, kes on ignoreerinud eneseisolatsiooni kohustust, et nad saaksid koju naasta."

Serbia valitsus on viimastel päevadel korduvalt kutsunud üles riskipiirkondades töötavaid kodanikke mitte kodumaale naasma. Hispaanias on hetkel registreeritud 767 koroonaviiruse surma, mis teeb neist selle uue viiruse suremuselt neljanda riigi maailmas.

Serbia ajalehe Blic teatel on politsei Jovici suhtes uurimist alustanud ning teda ootab ilmselt ka Reali klubi poolne karistus.

"Luka koroonaviiruse test oli negatiivne. Temaga on kõik korras. Ta tuli siia viis päeva tagasi ning Real oli sellega nõus," ütles mängija isa Milan Jovic ajakirjale Informer.

Samas ajakirjas on sõna võtnud ka Luka tüdruksõber Sophia, kes rõhutab, et tal kindlasti pole plaanis sünnipäeva suuremalt tähistada, kuid oma poiss-sõbra kohta ei tahtnud ta midagi lausuda. "Ma ei saa tema kohta midagi öelda. Aga ma ise olen istunud kodus isolatsioonis," ütles ta.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112.

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja eriti sümptomitega inimestega, aga võimalikult palju üleüldse inimestega kontaktist hoidumine.

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast riskipiirkonnast naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Paljud riigid rakendavad viiruse leviku tõttu erimeetmeid. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!