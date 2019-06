Madridi Reali sakslasest tähtmängija kritiseeris Müncheni Bayernit

Mäletatavasti siirdus Kroos 2014. aasta suvel Müncheni Bayernist ligi 30 miljoni euro eest Madridi Reali.

"Minu jaoks oli juba toona selge, et Bayern teeb mind müües vea," rääkis Kroos Saksamaa meedias. "Tõsi on see, et Bayerni president Uli Hoeness tunnistas hiljuti sama meedias ja teda tuleb selle eest tunnustada."

Kroos vihjas, et üheks põhjuseks, miks Pep Guardiola Bayerni peatreeneri kohalt lahkus, võis olla Kroosi maha müümine. "Kas see oli Guardiola üks põhjusi lahkumiseks? Sellele oskab vastata vaid Hoeness."

Kroosi leping praeguse koduklubi Madridi Realiga kehtib 2023. aastani. "Ma teadlikult soovisin, et leping lõppeks aastal 2023. 33 oleks hea vanus lõpetamiseks, samas mul on siis võimalus otsustada, mida edasi teha. Kindel on aga see, et ma ei siirdu Katari, USA-sse või Hiina mängima."

Viimased viis hooaega Madridis mänginud Kroos on Reali särgis kolm Meistrite Liigat ja ühe Hispaania meistritiitli.