Madridi Reali president: ma ei tea, kes on Pogba

Hispaania väljaanne Mundo Deportivo kirjutab, et Perez andis eile pärast Reali võitu Hispaania superkarika finaalis Saudi Araabia telekanalile intervjuu ja kui temalt küsiti Pogba võimaliku ostmise kohta, vastas ta naerdes: "Ma ei tea, kes see Pogba on."

Pole saladus, et Reali peatreener Zinedine Zidane tahtis mullu suvel Pogba Hispaaniasse tuua, kuid Reali juhtkond pidas Manchester Unitedi küsitud 150 miljonit naela liiga kõrgeks hinnaks ja tehing jäi katki.

Reali koosseisust rääkides tõi Perez esile 21-aastase Uruguay poolkaitsja Federico Valverde. "Temast saab lähiaastatel üks Reali suurimaid tähti," kiitis president noort uruguailast.

Valverde sai eilse finaalmängu lisaajal punase kaardi, kuid suutis sellega ilmselt Madridi Atletico ründaja Álvaro Morata võiduvärava ära hoida. Morata oli sel hetkel väravavahiga üks-ühe vastu minemas.

Real alistas linnarivaali Atletico lõpuks penaltiseeria järel 4:1. Mängu normaal- ja lisaajal jäid väravad löömata.