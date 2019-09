Madridi Reali president katastroofilisest hooajast: meie enda edu sai meile saatuslikuks

Reali jaoks oli kevadel lõppenud hooaeg tõeliselt kehv. Varasemal kolmel hooajal Meistrite Liigas triumfeerinud meeskond langes nüüd eurosarjas välja juba kaheksandikfinaalis. Hispaania kõrgliigas lõpetati kolmandana, meistriks tulnud Barcelonale kaotati koguni 21 punktiga.

"Oma enda edu tõttu kaotasime me tugevuse," vahendas Marca Pereze sõnu. "Peame suutma sellest välja tulema. Need samad mängijad ja peatreener viisid meid meistriteks ja usun, et nad suudavad seda uuesti. Möödunud hooaeg polnud hea ning peame kriitikast õppima."

Perez lisas, et klubi kavatseb jätkata noorte ja talendikate mängijate ostmist ning arendamist. 72-aastane hispaanlane avaldas ühtlasi, et olid suvel huvitatud Paul Pogba soetamisest, aga Manchester United ei olnud nõus maailmameistrist prantslast müüma.

Reali jaoks on ka tänavune hooaeg alanud keeruliselt. Hispaania meistriliigas ollakse kolme vooru järel viiendal kohal. Kolme matšiga on kirjas üks võit ja kaks viiki.