Madridi Reali kapten tegi Lionel Messi kohta üllatava avalduse

Ramos leiab, et 33-aastasel Messil on õigus ise oma tuleviku üle otsustada ja teised ei peaks sellesse debatti sekkuma.

"Ma ei tea, millise variandi Messi valib, kuid Hispaania jalgpalli, Barcelona ja Reali jaoks oleks parem, kui ta jääks. Ta muudab La Liga paremaks ja El Clásico suurejoonelisemaks," lausus Ramos ajalehele Marca.

Reali kapten lisas, et tema koduklubis argentiinlase saatuse pärast pead ei murta. "See pole asi, mille pärast meie muretseks, aga Messi on teeninud välja õiguse, et ise oma saatuse üle otsustada,” rõhutas Ramos.

Täna lendas Messi agendist isa Jorge Messi Barcelonasse, et alustada klubi presidendiga poja klubivahetuse osas läbirääkimisi. Argentiinlast on kõige enam seostatud üleminekuga Manchester Citysse.