Madridi Reali hädad panevad Zinedine Zidane'i jalgpallimaailmas täiesti ainulaadsesse seisu

Hispaanias hoiab kõigi meeli jätkuvalt elevil Neymari nimi. PSG mängumehe allkirja on jahtimas nii Barcelona kui ka Real. Kuigi nii suur üleminek on jätkuvalt õhus, siis juba enne seda on käes olukord, kus Hispaania kolm suurklubi on teinud tänavuse suve kolm suurimat tehingut. Tegemist on ka ainsate üle 100 miljoni euro läinud üleminekutega.

Madridi Reali rekordostuks tõusis Eden Hazard. Tema puhul on räägitud summast, mis jääb 100 – 150 miljoni euro vahele. Atletico soetas 126 miljoni euro eest Joao Felixi ning Barcelona 120 miljoni euroga Antoine Griezmanni. Siiski on käes olukord, kus uudiskünnise ületab kõige rohkem hoopis üks teine mees. Kõige põletavam tundub olevat Reali peatreeneri Zinedine Zidane'i personaalküsimus.