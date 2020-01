Madridi Real võitis hooaja esimese karika, Zidane'i uskumatu seeria jätkub

Saudi Araabias toimunud esikohamängus jäid väravad löömata nii normaal- kui lisaajal. Lisaaja lõpetas Real veel vähemuses, kui 115. minutil teenis punase kaardi Federico Valverde.

Penaltiseerias näitasid paremat närvi Zinedine Zidane'i hoolealused. Atletico alustas penaltiseeriat kahe eksimusega ning Real oli lõpuks parem 4:1. Otsustava penalti realiseeris kapten Sergio Ramos.

Tegu oli esimese karikaga, mille Real võitis Zidane'i naasmise järel. Prantslane juhendas klubi aastatel 2016-2018, aga otsustas seejärel ametist taanduda. Siiski naases Zidane Reali etteotsa mullu märtsis.

Ühtlasi jätkus eilsega legendaarse mängumehe uskumatu seeria. Nimelt on Real võitnud Zidane'i käe all kõik üheksa finaali, kus nad mänginud on. Zidane'il on Reali peatreenerina ette näidata üks Hispaania meistritiitel, kolm Meistrite Liiga karikat, kaks Hispaania superkarikat, kaks UEFA superkarika tiitlit ja kaks klubide MM-i tiitlit.