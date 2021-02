Madridi Real tõusis La Ligas teisele kohale

Koduväljakul mänginud Real suutis oma paremuse maksma panna teise poolaja keskel, kui kuueminutilise vahega tegid skoori Karim Benzema ja Ferland Mendy.

Igati teenitud võidu saanud Real domineeris tervet kohtumist - palli valdamine 68% - ja tegi vastaste väravale 14 pealelööki Getafe ühe vastu.

Realil on nüüd tabelis 46 punkti. Kaks mängu vähem pidanud liidermeeskond Madridi Atleticost (51) lahutab neid viis punkti. Barcelona on 43 silmaga kolmas, kuid neil on võrreldes Realiga mäng varuks.

