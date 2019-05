Madridi Real teeb Kylian Mbappe ostmiseks maailmarekordilise pakkumise

France Footballi teatel on Reali president Florentino Perez valmis lauale laduma 280 miljonit eurot. Praegu on rekordiliseks üleminekuks Neymari siirdumine FC Barcelonast 222 miljoni euro eest PSG-sse.

PSG soovib väidetavalt iga hinna eest Mbappe endale jätta, kuid nad võivad olla müügist huvitatud, et mahtuda Financial Fair Play reeglitesse. Lisaks soovib Katari riik vähendada enda seotust PSG-ga ehk rahavood Pariisi suunas võivad kokku kuivada ning neil tulebki mõnest tähtmängijast loobuda.

Reali peatreener Zinedine Zidane on juba mõnda aega olnud 20-aastase Mbappe talendi austaja ja juba varasemalt on sahistatud, et Zidane tahab kaasmaalast Reali tuua.

Mbappe liitus PSG-ga 2017. aasta suvel. Esimese hooaja mängis ta Pariisis laenulepingu alusel ning eelmisel suvel maksti mehe eelmisele tööandjale AS Monacole tema eest 180 miljonit eurot. Tegemist on praegu läbi aegade suuruselt teise üleminekusummaga.