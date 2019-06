Madridi Real teeb järjepanu pakkumisi, Chelsea tõrjub neid sama hoogsalt

Sportsmail kirjutab, et Real on praeguseks teinud juba kolm nö esialgset pakkumist, kuid Chelsea ei ole veel liimiline läinud. Nüüd asutaksegi pidama juba konkreetsemaid kõnelusi.

Real lootis, et neil õnnestub Hazardi publikule esitleda juba esmaspäeval, kuid praeguse seisuga tundub see üsnagi ebatõenäoline. Pigem peetakse tõenäoliseks, et belglane astub Madridi publiku ette pärast 11. juunit, kui Belgia koondisel on peetud matš Šotimaaga.

Eelkõige käib arutelu üleminekusumma üle. Kuna Hazardil on Chelseaga lepingut järel ainult üks aasta, siis loodab Real mehe kätte saada alla 100 miljoni euro. Chelsea tahab taskusse pista aga vähemalt 115 miljonit eurot. Seetõttu soovibki Real nüüd alustada otsekõnelusi Chelseas üleminekute eest vastutava Marina Granovskajaga.