Madridi Real raskes seisus: keegi ei taha Gareth Bale'i osta

2013. aastal Realiga liitunud Bale on Madridi klubiga võitnud neljal korral Meistrite liiga ja löönud klubi eest mitmeid üliolulisi väravaid, kuid fännide südametesse ei ole ta ikkagi jõudnud. Poolehoidjatelt saab ta regulaarselt vilet ning mehest ei ole vaimustuses ka peatreener Zinedine Zidane. Bale'ile on muuhulgas nii fännide kui ka klubiliikmete poolt ette heidetud, et ta ei ole kuue aastaga suutnud ära õppida hispaania keelt.

Reali telgitagustega hästi kursis olev ajaleht Marca kirjutab, et Zidane tahab Bale'i igal juhul meeskonnast välja suruda. Kuna keegi teda osta ei soovi, siis arutluse alla on tulnud laenuleping. Nii otsitaksegi praegu tiimi, kes oleks valmis võtma Reali suurima palgaga mängija laenule. Siinkohal vaadatakse Premier League'i tiimide poole. Huvi võiks üles näidata ka Müncheni Bayern.

Samal ajal toob ajaleht AS välja, et 29-aastase Bale'i vastu on huvi väike, kuna meest segavad pidevalt vigastused. 2013. aastal Realiga liitunud mees on seejärel mänginud ainult 47 protsenti võimalikust mänguajast.

Realis loodeti, et Bale tõuseb Cristiano Ronaldo Torino Juventusesse siirdumise järel Madridi klubi liidriks, kuid tänavuse hooaja 40 kohtumisega on ta löönud 14 väravat ja andnud kuus resultatiivset söötu. Nende näitajatega on klubi suurima palgaga mängija jäänud selgelt Karim Benzema varju ning Ronaldo asendajat ei ole temast saanud.

Real soovib suvel Bale'ist loobuda, kuna tema asemel soovib Zidane meeskonda tuua Londoni Chelsea staari Eden Hazardi.