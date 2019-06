Madridi Real plaanib järgmisel suvel teha Mbappest maailma kõige kallima jalgpalluri

Sel suvel on Real kulutanud ligemale 150 miljonit eurot, et saada enda ridadesse Eden Hazard ehk vähemalt üks esimese suurusjärgu täht on juba tänavu ostetud. Praeguseks on välja vaadatud ka järgmise suve superstaar. AS teatab, et Real tahab 2020. aastal meeskonda tuua PSG ründeässa Kylian Mbappe.

Real oli lapsepõlves Mbappe lemmikklubi ning Madridi tiim loodab, et Prantsusmaa koondislane annab üleminekutingimuste paika panemisel oma osa. Nimelt tehakse juba praegu eeltööd, et Mbappe annaks järgmisel suvel PSG-s ise sisse lahkumisavalduse. Nii loodetakse tema hinda veidike alla tuua.

PSG maksis Mbappe eest AS Monacole 180 miljonit eurot ja sellega on 20-aastane ründaja kõigi aegade kõigi kallimate mängijate edetabelis teisel kohal Neymari järel. Tõenäoliselt tuleks Realil järgmisel suvel Mbappe eest maksta maailmarekordilised 250 miljonit eurot.

Senise kahe hooajaga on ründaja pidanud PSG eest 87 kohtumist ja löönud 60 väravat.