Madridi Real pakub põnevat vahetustehingut: Paul Pogba Gareth Bale`i vastu

Real on valmis lisaks Bale`ile Pogba eest pakkuma ka 52 miljonit naelsterlingit. Väidetavalt on United määranud 26-aastase Pogba hinnaks vähemalt 130 miljonit naela.

Suurepärast hooaega tegev prantslane on löönud tänavu Unitedi eest 41 mänguga kokku 16 väravat ja andnud 11 väravasöötu. Bale on seevastu vähe mänguaega saanud ja jäänud kahvatuks - 29-aastase waleslase arvel on sel hooajal La Ligas kaheksa väravat.

Lisaks Manchester Unitedile on Bale`i vastu huvi ilmutanud Müncheni Bayern ja waleslase endine koduklubi Tottenham Hotspur.

Bale`i agent Jonathan Barnett teatas aga hiljuti, et tema hoolealusel ei ole mingit kavatsust sel suvel klubi vahetada.