Madridi Real ostab Ajaxi noore poolkaitsja

Väidetavalt maksab Real Hollandi koondislase eest 60 miljonit eurot. Noor poolkaitsja pidas mullu Ajaxi eest kõigi sarjade peale kokku 57 kohtumist ning lõi 17 väravat.

"Ta (Van de Beek) oli eelmisel hooajal meile väga oluline mängija. Tema lahkumine on suur kaotus. Me ei tahtnud teda ära anda ja tegime kõik endast sõltuva, et teda hoida, kuid kui Reali kaliibriga klubi teeb pakkumise, on see väga keeruline," kinnitas Ten Hag noore poolkaitsja lahkumist.

Mullu Meistrite liigas poolfinaali jõudnud Ajax on sel suvel müünud teiste seas ka Frenkie de Jongi Barcelonasse (maksumusega 75 miljonit eurot), Matthijs de Ligti Juventusse (75 miljonit) ja Maximilian Wöberi Sevillasse (10,5 miljonit).