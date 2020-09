Madridi Real müüb Gareth Bale'i soodushinnaga Inglismaale?

Real ostis Bale'i 2013. aastal Tottenhamist 100 miljoni euro eest. Nüüd soovitakse temast loobuda aga umbes 25 miljoni euro eest. Bale'i seob Madridi klubiga veel kahe aasta pikkune leping, mille jooksul tuleks Walesi mängumehele maksta koguni 35 miljonit eurot palka. Real ei soovi aga pingil istuvale mehele sellist summat tasuda ja seetõttu ollakse valmis ka müügitehinguks.

Hispaania väljaanne Mundo Deportivo kirjutab, et Zinedine Zidane ei taha Bale'i mingi hinna eest koosseisu ning ka klubi juhatus on nüüd valmis tiimi kõige suurema palgaga mängija lahkumiseks.

Zidane kohtub Bale'iga juba sel nädalal, et saada selgeks mängumehe edasised plaanid. Alles hiljuti kurtis Bale Sky Sportsi vahendusel, et Real on teinud tema lahkumise võimatuks.

Real on samal ajal soovinud klubi palgafondi vähendada ning viimati suudeti anda selles vallas oluline panus, kui 25 miljoni euro eest müüdi Evertoni James Rodriguez.

Bale'i teenete vastu on väidetavalt huvi tundmas Manchester United ja Tottenham. Mõlemal juhul tuleks Bale'il leppida korraliku palgakärpega. Hispaania meedia teatel ongi Bale valmis palgakärpeks, kuna tema kindlaks sooviks olevat Realist lahkumine.