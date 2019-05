Madridi Real määras Sergio Ramosele hinna

Ramos on Reali juhtkonna poole pöördunud palvega, et tema leping lõpetataks ja tal lastaks liituda Hiina klubiga. Perez teatas seejärel, et Real mängijaid tasuta ei loovuta, sest see looks halva pretsedendi.

Hispaania ajalehe ASi teatel on Perez määranud 33-aastase Ramose hinnaks 100 miljonit eurot.

Ramose ja Perezi vahelt jooksis must kass läbi tänavu kevadel, kui Real kaotas Meistrite liigas üllatuslikult Amsterdami Ajaxile ja kapten süüdistas põrumises just presidenti, kes lasi mullu suvel Cristiano Ronaldol lahkuda.

Ramos on Realis mänginud alates 2005. aastast ning tema leping klubiga lõppeb järgmisel suvel. Tänavu on kapteni arvel La Ligas 28 mängu ja kuus väravat.