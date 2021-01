Madridi Real lõpetas nukra seeria, Zidane pidi mängu telerist vaatama

Eilset võitu ei saanud kohapeal jälgida peatreener Zinedine Zidane, kellel diagnoositi reedel koroonaviirus.

Reali viis 15. minutil juhtima Casemiro, 41. minutil suurendas külaliste edu Karim Benzema. Esimese poolaja esimesel üleminutil tegi skoori ka Eden Hazard ning 70. minutil oli teist korda täpne Benzema. Alavesi ainsa tabamuse eest hoolitses 59. minutil Joselu.

Real on Hispaania kõrgliigas 40 punktiga teisel kohal, liidrina jätkaval Madridi Atleticol on 44 punkti. Atleticol on siiski oluline eelis, neil on kaks mängu vähem peetud.

Tabeliseis:

