Madridi Real kindlustas Hispaania meistritiitli, Barcelona sai kodus inetu kaotuse

Reali viis 29. minutil juhtima Karim Benzema, Prantsusmaa ründaja penalti tegi 77. minutil seisuks 2:0. Villareali ainsa värava lõi 84. minutil Iborra.

Samal ajal kaotas Reali ainsaks ohustajaks jäänud Barcelona kodus 1:2 Osasunale. Külalised läksid 15. minuti Jose Arnaizi väravast ette, 63. minutil suutis Lionel Messi viigistada.

77. minutil jäi Osasuna vähemusse, punase kaardi sai vaid kuus minutit varem väljakule tulnud Enric. Kümnekesi mängimisest hoolimata noppis võidu just Osasuna, sest neljandal üleminutil sai jala valgeks Roberto Torres.

Viimati tuli Real Hispaania meistriks 2017. aastal, pärast seda tuli kahel korral tšempioniks Barcelona.

La Liga tiitleid on Realil nüüd 34, Barcelona on selles arvestuses 26 esikohaga teine. Kolmas on Madridi Atletico 10 tiitliga.

Tabeliseis:

