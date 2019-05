Madridi Real kaotas taaskord. Zinedine Zidane saatis Gareth Bale'ile tulevikuks konkreetse sõnumi

Kaotus tähendas, et Madridi klubi peab sel hooajal leppima Hispaania kõrgliigas pronksmedalitega. Alla jäädakse seega lisaks FC Barcelonale ka Madridi Atleticole. Hispaania kõrgliigas on Real sel hooajal saanud nüüd juba 11 kaotust.

Reali üks tähtmängija Gareth Bale on viimasel ajal seda valu kõike tribüünilt vaadanud. Viimati ei olnud 29-aastane Walesi koondislane taas meeskonna koosseisus.

29-aastane Bale on Madridis saanud aastate jooksul palju vilet. Samas on ta klubiga võitnud neli Meistrite liiga tiitlit ja kahes Meistrite liiga finaalis on just tema löönud otsustava värava, mis hiljem osutus ka võiduväravaks. Nii juhtus 2014. ja 2018. aasta finaalides. 2016. aasta finaalis oli Bale täpne ka mängujärgses penaltiseerias.

Siiski tundub, et tema päevad Realis on loetud. Viimase kaotuse järel andis ka Zidane mõista, et Bale tema edasistesse plaanidesse ei mahu ja seetõttu on Walesi koondislane kahes viimases mängus jäänud koosseisust välja.

„Minu selle nädala otsus on väga selge. Eks näeme, mida ma otsustan järgmisel nädalal ja mis juhtub järgmisel hooajal,“ sõnas Zidane mängujärgsel pressikonverentsil. „Füüsiliselt on ta terve ja valmis mängima.“

Hispaania ajalehe AS teatel on Bale'i ja Zidane'i suhted nii halvad, et tagasiteed sealt enam ei ole. Mehed läksid omavahel raksu eelmise hooaja lõpus. Bale näitas toona head hoogu, kuid Meistrite liiga finaali pidi ta alustama ikkagi pingilt. Otsustavad väravad lõi ta vahetusest sekkumise järel.