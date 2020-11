Madridi Real kaotas suurelt ja langes koduliigas neljandaks

Avapoolaja keskel viis vanameister Karim Benzema võõrsil mänginud Reali juhtima, ent juba poolajavileks pääses kodumeeskond 2:1 ette. Esmalt realiseeris Carlos Soler penalti, mis teeniti Lucas Vázquezi käega mängu järel, ja seejärel sai Raphael Varane hakkama omaväravaga.

Lõppseisu vormistas teise mängupoole alguses Soler, kes ei eksinud ka teisel ja kolmandal 11 meetri karistuslöögil. Teine penalti määrati pärast Marcelo viga ja kolmas karistuslöök pärast Sergio Ramose käega mängu.

Uueks liidriks kerkis tänasega Real Sociedad, kes alistas Granada 2:0 ja jõudis 20 punktini. Teisel kohal on 18 silmaga Villarreal, kes mängis täna üle Getafe 3:1. Realil on neist mäng vähem peetud ja tabelis 16 punkti. Valencia kerkis tänu võidule üheksandaks. Tippklubi Barcelona on hetkel alles kaheksas.

Standings provided by SofaScore LiveScore