Madridi Real haistab võimalust: tülli läinud Neymar ja Kylian Mbappe võivad PSG-st lahkuda

Madis Kalvet reporter

Kylian Mbappe ja Neymar. Foto: Marko Djurica, Reuters/Scanpix

PSG jalgpallitiimi superstaar Kylian Mbappe teatas hiljuti, et ta on valmis suuremaks väljakutseks ja ta võib seda teha hoopis mõnes teises klubis. PSG on seejärel küll kinnitanud, et Mbappe jääb nendega, kuid väidetavalt on Madridi Real soovimas olukorda enda kasuks pöörata.