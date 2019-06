Madridi Atletico juht: Griezmanni liitumine Barcelonaga oli teada juba märtsis

Griezmann teatas lõppenud hooajal avalikult, et on lahkumas Atletico ridadest. Peamiselt ongi 28-aastast prantslast seostatud just Barcelonaga, kuid ühtegi ametlikku kinnitust Barcelona enda poolt ülemineku osas tulnud pole.

Atletico tegevdirektor Gil Martin on veendunud, kelle ridades prantslane sügisest mängib. "Tean täpselt, kus ta mängib. See on teada juba märtsist ning klubiks on Barcelona," sõnas Martin Hispaania raadiojaamas Radio Estadio.

"Inimesed peavad olema kannatlikud," sõnas Griezmann ise oma ülemineku kohta. "Nagu olen ka varasemalt öelnud, tean, kuhu minna tahan. Tahan üle kõige, et mu tulevik saaks selgeks, aga peab veidi ootama. Ma ei oska öelda, kas jätkan Hispaanias. Võib-olla kahe nädala pärast on juba asjad selgemad."

Griezmann liitus Atletico 2014. aastal. Mullu maailmameistriks tulnud Griezmann on Atleticos saanud kõikide sarjade peale kirja 257 kohtumist ja löönud selle aja jooksul 133 väravat.