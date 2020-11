Macroni sõimanud Nurmagomedovi postituse laikimine tõi PSG tähtmängijale häda kaela

Kõik algas oktoobri lõpus, kui Macron avaldast austus kooliõpetaja Samuel Patyle, kellel terrorist oktoobri keskel pea maha lõikas, sest ta näitas õpilastele prohvet Muhamedi karikatuure. „Ta tapeti just selle pärast, et ta kehastas vabariiki,” ütles Macron. „Ta tapeti, sest islamistid tahavad meie tulevikku.

Macroni sõnavõtu peale vihastas tõsiselt Nurmagomedov. "Et kõigevägevam moonutaks selle elaja ja kõikide ta järgijate nägu, kes solvavad sõnavabaduse sildi all pooltteist miljardit moslemit! Loodan, et kõigevägevam alandab neid nii selles kui ka järgmises elus. Allah tegutseb kiirelt ja te näete seda," kirjutas Nurmagomedov. Postituse juurde oli lisatud pilt, kus Macroni näol on saapajälg.

Palju tähelepanu saanud postitust laikisid teiste hulgas ka mitmed kuulsad jalgpallurid: Karim Benzema (Madridi Real), Mamadou Sakho (Crystal Palace), Tiemoue Bakayoko (Napoli), Presnel Kimpembe (PSG), Miralem Pjanic (Barcelona) ja David Beckham. Kuigi nimekirjast on kõik esimesed viis mängijat prantslased, sattus kriitika alla just Kimpembe (25).

Ce poste de Khabib (traduit)est liké entre autres par 5 joueurs qui joue (Kimpembe) ou ont joué (Benzema, Sakho, Bakayoko, Faty) en Equipe de France; Pjanic, joueur bosniaque formé en France & qui a joué 5 ans en L1; Atal, joueur de Nice qui n'a pas réagi à l'attentat à l'église. pic.twitter.com/KirGu86itg — Karen Adhar (@KarenAdhar) October 31, 2020

Poliitiku Jordan Bardella hinnangul ei vääri Kimpembe enam kohta Prantsusmaa koondises. "Ei mingit koondist inimesele, kes toetab Instagramis džihadiste, ei taha võtta vastutust ning peab meid lolliks. Ärge olge naiivsed!" kirjutas ta sotsiaalmeedias.

"Ma tegelen spordi, mitte poliitikaga," kirjutas Kimpembe hiljem sotsiaalmeedias. "Ma ei räägi vene keelt. Mõistan terrorismi, igasuguse vägivalla ja manipulatsiooni hukka."

Kimpembe on alates 2014. aastast kuulunud PSG esindusmeeskonda. Ta on tulnud klubi särgis neljakordseks Prantsusmaa meistriks ja kohaliku karikasarja võitjaks. Möödunud hooajal aitas Kimpembe PSG Meistrite Liiga finaali. Prantsusmaa koondise eest on ta pidanud 11 mängu. 2018. aasta MM-il kuulus ta maailmameistriks tulnud koondise koosseisu.