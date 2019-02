Maailma parim jalgpallur otsustas, kus ta karjääri jätkab

Viimasel ajal spekuleeriti, et Modric võib Realist vehkat teha. Kõige rohkem seostati teda üleminekuga Milano Interisse.

Nüüd aga arvatakse, et see oli viimane leping, mille Modric oma jalgpallurielus sõlmib, sest mees on juba 33-aastane, ning tõenäoliselt ta ka Realis oma karjääri lõpetab.

Modric on võitnud neli Meistrite liiga tiitlit. 3. detsembril välja kuulutatud Ballon d'Or'i valimisel edestas ta endist meeskonnakaaslast Cristiano Ronaldot ning Madridi Atletico ja Prantsusmaa koondise ründajat Antoine Griezmanni.