Lukaku tegi rassimisteemalise avalduse, Klavan mõistis oma klubi fännide teo hukka

"Me peame mängijatena ühinema ja selle teemaga tegelema," ütles Lukaku.

Cagliari klubi teatas avalduses, et on pühendunud "ühe halvima haiguse hävitamisele, mis jalgpalli ja meie maailma mõjutab", lubades klubi väärtustele vastu astuvaid fänne nende häbiväärse teo eest täielikult vastutusele võtta.

Itaalia kõrgliiga Serie A väljendas pühapäeval juhtunu osas kahetsust ning lubas algatada uurimise.

Milano Interis mängiv Lukaku lõi Cagliari vastu 72. minutil penaltist 2:1 võiduvärava ning jäi jõllitama fännisektorit, kust talle ahvihäälitsusi tehti.

"Paljud mängijad viimase kuu jooksul on kannatanud rassistlikke mõnitusi. Mina sealhulgas," ütles Lukaku Instagrami postitatud avalduses. "Jalgpall on mäng, mida kõik peaksid nautima ning me ei tohiks aktsepteerida ühtegi diskrimineerimise vormi, mis meie mängu häbistab. Ma loodan, et jalgpalliliidud üle maailma reageerivad jõuliselt igasugustele diskrimineerimisjuhtumitele."

"Sotsiaalmeediaplatvormid peavad samuti klubidega paremat koostööd tegema, sest iga päev võib väriliste inimeste postituste all näha rassistlikke kommentaare. Oleme sellest rääkinud juba aastaid, aga ikka pole midagi tehtud. Daamid ja härrad, me teeme 2019. aastal edusammude asemel hoopis vähikäiku," lisas belglane.





Rassismivastase postituse tegi Instagrami ka Eesti koondise kapten Ragnar Klavan.