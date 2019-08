Lukaku avas klubivahetuse tagamaid ja nimetas Contet maailma parimaks treeneriks

"Valisin Interi, sest see on atraktiivne projekt. Arvan, et Inter liigub õiges suunas. Ma loodan, et saavutame hooaja lõpus häid tulemusi. Mina ise vajasin aga uut väljakutset," sõnas Lukaku Interi kodulehekülje vahendusel.

Lisaks kiitis belglane Interi uut peatreenerit Antonio Contet, kes on koduse meistritiitlini viinud nii Juventuse kui Chelsea.

"Conte oli minu ülemineku võtmetegur. Ta on parim treener maailmas ja teeb mängijad tugevamaks. Tema karjäär räägib iseenda eest," lisas 26-aastane ründaja. "Tahaksin tänada ka Interi juhtkonda, et nad minusse uskusid. Mul on väga hea meel siin olla."

Lukaku sõlmis Interiga pikaaegse lepingu, mis seob ründetähe Itaalia meeskonnaga hooaja 2023/24 lõpuni. Lõppenud hooajal Itaalia kõrgliigas neljandana lõpetanud Inter pidi mängumehe eest Unitedile välja käima 80 miljonit eurot.

Mullu lõi Lukaku Manchester Unitedis 45 mänguga kokku 15 väravat.