Luis Suareze 90. minuti värav tõstis Madridi Atletico Hispaanias liidriks

Atletico asus juhtima 41. minutil Marcos Llorente väravast. Kodumeeskond jõudis viigini 84. minutil tänu Atletico keskkaitsja Felipe omaväravale.

Atleticole tõi lõpuks võidu Luis Suareze 90. minuti tabamus. Eeltöö tegi vahetusest sekkunud Joao Felix.

Atletico kerkis turniiritabelis 38 punktiga liidriks. Teisel positsioonil on Madridi Real 36 silmaga. Atletico on võrreldes linnarivaaliga pidanud kaks kohtumist vähem. Kolmandal positsioonil on Real Sociedad 29 silmaga. Ka nemad on sarnaselt Realile pidanud võrreldes Atleticoga kaks matši enam.

FC Barcelona on 25 punktiga kuuendal positsioonil. Nemad on sarnaselt Atleticole pidanud 15 kohtumist.

Standings provided by SofaScore LiveScore